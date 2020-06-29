وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوازرة، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وكانت مصر أعلنت السبت تسجيل 1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 88 حالة وفاة.

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 65188 حالة، من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.