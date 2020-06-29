ونقلت "فرانس برس" عن صديق تاور، عضو مجلس السيادة ورئيس لجنة الطوارئ الصحية، قوله للصحفيين "قررت تمديد الحظر المفروض لأسبوع آخر اعتبارا من الثلاثين من يونيو الحالي، على أن تتم العودة للحياة الطبيعية اعتبارا من الثامن من يوليو المقبل".

وسجل السودان رسميا منذ 13 مارس 9257 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 572 وفاة.

واضاف تاور أن اللجنة "طلبت من المؤسسات العامة والخاصة وضع ترتيبات العودة إلى الحياة الطبيعية خلال هذا الأسبوع"، مؤكدا أن "اللجنة ستظل تراقب الاوضاع الصحية بالبلاد".