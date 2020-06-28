وأوضحت القنصلية أن مصالحها باشرت في خدمات طلب التأشيرات مرة أخرى بمركز طلب التأشيرات "VFS"، المتعلقة بطلب التأشيرات طويلة المدى وتأشيرات الاستقرار بفرنسا، وكذا التأشيرات العمل المهنية.

كما أوضحت القنصلية الفرنسية في الجزائر مرة أخرى أن طلبات التأشيرة تخص فقط تأشيرات الاستقرار في فرنسا.

واستثنت القنصلية الفرنسية في الجزائر خدمة طلب الحصول على التأشيرات السياحية "شنغن" قصيرة المدى، مشيرة إلى أنه لن يتم استقبالها بعد بمركز "VFS" بسبب استمرار غلق الحدود على خلفية تفشي جائحة كورونا.