وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرات حربية يرجح أنها إسرائيلية، استهدفت مواقع لإيرانيين وميليشيات موالية لإيران، التي تضم عناصر سوريين ومن جنسيات أخرى، في بادية السيال بريف مدينة البوكمال شرقي دير الزور.

وأشار إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع، لوجود جرحى بعضهم في حالة خطيرة، فيما تسبب القصف أيضا بتدمير مستودعات.

وكان المرصد السوري قد رصد قبل ساعات، استنفارا كبيرا للقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها، ضمن مناطق نفوذها في محافظة دير الزور، لا سيما في منطقة البوكمال وريفها، عقب الضربات الجوية الجديدة التي طالت مواقع لها، السبت، ضمن قرية العباس.

وتسببت غارات السبت في مقتل 6 من المليشيات الموالية لإيران، من بينهم 4 من الجنسية السورية.

ووفقا لمصادر المرصد، فإن القوات الإيرانية تعمد إلى شن حملات أمنية تستهدف عناصرها ومتعاونين معها، بتهمة "التخابر والتعامل مع إسرائيل"، حيث جرى اعتقال 4 منهم حتى الآن.

وتسعى الميليشيات الإيرانية إلى إعادة الانتشار في ريف دير الزور الشرقي وتحصين مواقعها، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل حتى الآن، بحسب المرصد.