وقال الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان، أنه "يدين التدخلات الأجنبية في ليبيا ويعتبرها احتلالا بغيضا، مهما كانت الرايات المرفوعة فيها".

كما أكد أن الحل "لا يمكن أن يكون إلا ليبيا وبالطريق السلمي بعيدا عن المجاميع الإرهابية".

وأضاف: "ندعو رئاسة الجمهورية إلى العمل على أن تكون تونس منطلقا لهذا الحوار السلمي لا قاعدة عسكرية لأي جهة كانت تهدف إلى تغذية الاقتتال بين الأشقاء الليبيين ونهب ثرواتهم".

وتابع: "نجدد التعبير عن مخاوفنا من تفاقم الوضع في ليبيا، خاصة في ظل تواجد القوات الأجنبية المحتلة وفلول الإرهاب الذي يتجمع قريبا من حدودنا".