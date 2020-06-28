وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني للوكالة "تجديد الإغلاق سيبدأ اعتبارا من الساعة الثانية من صباح غدا الأحد، ويستمر حتى الساعة الثانية من صباح الأحد 12 يوليو المقبل".

وأضاف المتحدث أن القرار استثنى "رحلات إعادة السودانيين العالقين بالخارج، ورحلات البضائع المجدولة والإضافية، ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، ورحلات الشركات العاملة في حقول البترول، ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان".

وجاء إغلاق مطار الخرطوم في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا في السودان.