وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن رصد هذه القوارب الإيرانية، جرى يوم الخميس الماضي، على الساعة السادسة والنصف مساءً.

وأورد المتحدث باسم حرس الحدود السعودي، أنه بعد رصد القوارب الإيرانية، جرت متابعتها على الفور ووجهت إليها إنذارات متكررة بالتوقف، لكنها رفضت التجاوب.

وأضاف أنه وفقا للإجراءات المتبعة في هذه الحالات التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب، بإطلاق طلقات تحذيرية، وهو ما أجبرها على أن تعود أدراجها.

وأكد المتحدث أن حرس الحدود السعودي لن يسمح بأي تجاوزات في مياه المملكة العربية السعودية.