وأبدى البرهان استعداد مؤسسات الفترة الانتقالية لمعالجة كافة الإشكاليات التي تواجه مسيرة التفاوض، وذلك خلال لقائه وفد الوساطة الجنوبية برئاسة المستشار الأمني لرئيس دولة جنوب السودان، توت قلواك.

فضلا عن ذلك، شهد اللقاء مشاركة ممثلين عن "حركة العدل والمساواة" و"الحركة الشعبية شمال" جناح عقار و"حركة تحرير السودان".

من ناحيته، أوضح مقرر الوساطة الجنوبية ضيو مطوك، في تصريح صحفي، أن الوفد قدم لرئيس مجلس السيادة إفادة حول مفاوضات السلام التي استضافتها عاصمة دولة الجنوب جوبا وبعض العقبات التي واجهتها.

وأورد مطوك أن وفد الوساطة وحركات "الكفاح المسلح" توصلوا خلال لقاءاتهم برئيس مجلس السيادة ونائبه االأول، ورئيس مجلس الوزراء؛ والوفد الحكومي المفاوض، إلى "نتائج طيبة".

وأكد مقرر الوساطة استعداد دولة جنوب السودان بقيادة الرئيس سلفاكير ميارديت إيصال سفينة السلام في السودان إلى نهاياتها.

في غضون ذلك، أكد ممثل حركات "الكفاح المسلح"، محمد بشير عبدالله ابونمه أن زيارة الخرطوم تأتي لإبداء حسن النوايا وطمأنة الشعب السوداني عن سعيها بشكل جاد إلى تحقيق السلام.

وأضاف ابونمه أنهم عرضوا على رئيس مجلس السيادة بعض الملفات العالقة التي تحتاج الي قرار سياسي من أعلى السلطة.

ولفت ابونمه إلى أن رئيس مجلس السيادة وعد باإسال الوفد الحكومي الخاص بالترتيبات الأمنية، في أسرع وقت ممكن للبدء فيها مع حركة "تحرير السودان"؛ (جناح مني) وإكمال هذا الملف وتوقيع اتفاق السلام.