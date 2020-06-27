وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه وجه ضربات لأهداف تابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق قذيفتين من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأوضح البيان أنّ الغارات استهدفت "ورشة لتصنيع صواريخ ومنشأة عسكرية لحماس".

من جهته، قال مصدر أمني فلسطيني إن "طيران الاحتلال نفذ سلسلة غارات جوية استهدفت عددا من المواقع التابعة للمقاومة وأراضي زراعية في مناطق مختلفة في قطاع غزة أسفرت عن وقوع أضرار مادية جسيمة، لكن من دون وقوع إصابات".

وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت أيضاً بقذائف عدة "نقاط رصد تابعة للمقاومة شرق جباليا" في شمال القطاع.

من ناحيته ذكر مصدر في حماس أن القصف الجوي استهدف "3 مواقع ونقاطاً عسكرية لكتائب القسّام (الجناح العسكري لحماس) وموقعاً لسرايا القدس (الجناح العسكري للجهاد) في دير البلح وخان يونس" في جنوب القطاع.

وكانت صفّارات الإنذار دوّت في مدينة سديروت القريبة من قطاع غزة، وفق فرق الإنقاذ.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان أنّ "قذيفتين جرى إطلاقهما من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، من دون توضيحات إضافية، وتعود آخر حادثة مماثلة إلى بداية مايو.

ويأتي هذا الهجوم بعدما حذّرت حماس، الخميس، من أن ضمّ إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة يمثّل "إعلان حرب".

وفي السنوات الأخيرة، تواجهت حركة حماس وإسرائيل في 3 حروب (2008 و2012 و2014).