وظهرت المطربة البالغة 80 عاما، وهي منهكة على السرير في أحد المستشفيات، متحدثة عن معاناتها مع اضطراب في القلب يحتاج إلى العلاج بشكل مستمر.

وحظيت شامة بتعاطف واسع، وقال معلقون على المنصات الاجتماعية إن فنانتهم المحبوبة تستحق أن تكون في ظروف أفضل، نظرا إلى ما قدمته لفن "الطقطوقة الجبلية".

ورأت شامة الزاز النور في إحدى قرى إقليم تاونات، شمالي المغرب، وتزوجت في الرابعة عشرة من العمر، لكنها ترملت بعد أربع سنوات فقط.

ودخلت شامة إلى مجال الفن، في فترة محافظة، إذ لم يكن من السهل أن تصبح المرأة مطربة في القرى، وجرى النظر إلى امتهان الغناء بمثابة عيب، وهذا الأمر جعلها تتخفى في البداية وغنت بأسماء مستعارة.

وتعاونت شامة الزاز مع الفنان المغربي الراحل، محمد العروسي، وتكللت المسيرة الفنية بطرح العشرات من الأشرطة.

لكن هذه المسيرة لم تدر ثروة على شامة، بحسب ما كشفت عنه في مقابلة صحفية، قائلة إنها ظلت تتلقى مقابلا زهيدا لإحياء الحفلات والأعراس.

ولم يقتصر مسار شامة على الأعراس، بل حضرت على نحو لافت في مختلف مهرجانات المغرب، وشاركت في سهرات كثيرة على القنوات التلفزيونية في المغرب.

وتوصف شامة بالفنانة القوية، لأنها أبدعت في لون "الطقوقة الجبلية" طيلة عقود، كما أنها برزت من خلال صوتها القوي والصادح، بخلاف الأصوات الحديثة التي تعتمد على محسنات تقنية لأجل الغناء داخل الاستوديو.

وتبدأ أغاني الطقطوقة الجبلية في حالات كثيرة من خلال ما يعرف بـ"العيوع" وهو يشبه "الموال" إلى حد كبير، ويكون مقدمة نحو الأغنية.

وتتطرق أغاني الطقطوقة الجبلية إلى عدد من المواضيع، فتركز على عاطفة الحب وعادات المجتمع، وفي أحيان أخرى، تتحدث عن الهجرة وحرقة المغتربين.

ومن بين أشهر أغاني "الطقطوقة الجبلية" في المغرب "توحشتك الوالدة" (اشتقت إليك يا أمي)، و"ركبت على عين زورة" ومعناها (لما صرت على مشارف عين زورة (قبيلة).

وتواجه هذه الفنون التقليدية منافسة شديدة من قبل المطربين الشباب، ويقول من يؤدون الألوان الغنائية التقليدية إنهم يتلقون أجورا هزيلة، رغم الخدمة الجليلة التي يسدونها للثقافة والفن.