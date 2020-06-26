وأكد الناطق باسم رئيس الجمهورية، في بيان، أن هذه الأعمال تعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ حسن الجوار، ومخالفة صريحة للأعراف والمواثيق الدولية.

وشددت على ضرورة حل المشاكل الحدودية و الملفات الأمنية بين العراق وتركيا عبر التعاون والتنسيق بينهما، و رفض الأحادية في معالجة القضايا العالقة، ووجوب احترام السيادة العراقية.

قتل شخص وجرح 6 آخرون، الخميس، في غارة جوية تركية في إقليم كردستان شمالي العراق، حيث أطلقت أنقرة قبل نحو أسبوع عمليات جوية وميدانية تستهدف متمردين أكرادا، وفق ما ذكر مسؤول لفرانس برس.

وفي 17 يونيو، أنزلت تركيا بعد غارات جوية لطائراتها عناصر من قواتها الخاصة في إقليم كردستان العراق، في عمليات تهدف إلى طرد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي يسيطر على قواعد ومراكز تدريب في شمال الإقليم.

ورغم احتجاج السلطات العراقية، تواصل تركيا عملياتها ضدّ هذه الجماعة، التي تصنفها "إرهابية"، على غرار تصنيف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لها.

ولم يعرف نطاق عملية "المخلب-النمر" التركية بسبب منع الوصول إلى المنطقة، ولكنّها محدودة مقارنة بالعمليات، التي أطلقتها أنقرة في السنوات الأخيرة في شمال سوريا ضدّ مقاتلين أكراد.

ورغم ذلك، اضطرت مئات العائلات إلى الفرار من مناطق الاشتباك.

ويخوض حزب العمال الكردستاني تمردا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، في نزاع أسفر عن أكثر من 40 ألف قتيل، بينهم العديد من المدنيين.