وقال كامران عبدالله، مدير ناحية كابيلون الواقعة ضمن محافظة السليمانية، إنّ "غارة جوية استهدفت شاحنة في منطقة كونه ماسي، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ستة" كانوا على مسافة قريبة.

وأوضح أنّ "هوية الرجل الذي قتل لم تعرف بعد"، مضيفاً أنّ المصابين "امرأتان وطفلان ورجلان".

وفي 17 يونيو، أنزلت تركيا بعد غارات جوية لطائراتها عناصر من قواتها الخاصة في إقليم كردستان، في عمليات تهدف إلى طرد مقاتلي حزب العمّال الكردستاني، الذي يسيطر على قواعد ومراكز تدريب في شمال الإقليم.

ورغم احتجاج السلطات العراقية، تواصل تركيا عملياتها ضدّ هذه الجماعة، التي تصنفها "إرهابية"، على غرار تصنيف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لها.

ولم يعرف نطاق عملية "المخلب-النمر" التركية بسبب منع الوصول إلى المنطقة، ولكنّها محدودة مقارنة بالعمليات، التي أطلقتها أنقرة في السنوات الأخيرة في شمال سوريا ضدّ مقاتلين أكراد.

ورغم ذلك، اضطرت مئات العائلات إلى الفرار من مناطق الاشتباك.

ويخوض حزب العمّال الكردستاني تمردا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، في نزاع أسفر عن أكثر من 40 ألف قتيل، بينهم العديد من المدنيين.