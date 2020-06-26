وقال خلال مؤتمر صحفي إن الجيش الليبي يخوض معركة مصيرية في مواجهة الإرهاب والاستعمار التركي، داعيا دول العالم إلى عدم التردد في دعم الجيش الوطني الليبي في معركته ضد الإرهاب.

وأضاف المسماري: "نحيي أشقاءنا في الدول العربية الذين استشعروا خطر التنظيمات الإرهابية في طرابلس وهي مواقف تعكس قوة التضامن في وجه الإرهاب والاستعمار".

وتابع: "نحيي موقف مصر المعبر عن موقف الأمة العربية".

وشدد المسماري على أن الجيش الوطني الليبي يحترم قواعد الاشتباك ويحترم سلامة المدنيين وممتلكاتهم، مضيفا "متمسكون بمبادئنا الثابتة القائمة على رفض الأطماع التركية التوسعية للسيطرة على ثروات ليبيا".