أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار حكومة جمهورية كوسوفو إعلان حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية في إقليم جمهورية كوسوفا.
ونوهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف مماثل للتصدي للإرهاب والجماعات الإرهابية حول العالم.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء جمهورية كوسوفو، عبدالله حوتي، عبر حسابه الرسمي في تويتر، حزب الله منظمة إرهابية، قائلا إن "حكومة كوسوفا تدعم جميع المبادرات العالمية للسلام والأمن في العالم".
وتصنف عدد من دول العالم حزب الله منظمة إرهابية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وهولندا وجامعة الدول العربية.
وكانت ألمانيا، في أبريل الماضي، حسمت أمرها وأعلنت ميليشيات حزب الله اللبناني محظورة في البلاد، وأدرجتها على قائمة الكيانات الإرهابية.