ونوهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف مماثل للتصدي للإرهاب والجماعات الإرهابية حول العالم.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس وزراء جمهورية كوسوفو، عبدالله حوتي، عبر حسابه الرسمي في تويتر، حزب الله منظمة إرهابية، قائلا إن "حكومة كوسوفا تدعم جميع المبادرات العالمية للسلام والأمن في العالم".

وتصنف عدد من دول العالم حزب الله منظمة إرهابية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وهولندا وجامعة الدول العربية.

ويدرج الاتحاد الأوروبي ما يسمى الجناح العسكري لحزب الله بأنه كيان إرهابي، بينما تسمح بعض الدول لجناحه "السياسي" بجمع الأموال وتجنيد أعضاء جدد ونشر أيديولوجيات إرهابية في أوروبا.

وكانت ألمانيا، في أبريل الماضي، حسمت أمرها وأعلنت ميليشيات حزب الله اللبناني محظورة في البلاد، وأدرجتها على قائمة الكيانات الإرهابية.