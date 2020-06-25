ولدى سؤالها خلال مداخلة تلفزيونية عما إذا كان نواب حزبها سيوقعون على اللائحة، قالت عبير موسي: "لم نعط الثقة للفخفاخ حتى نسحبها منه. نحن براء منه".

وشددت أيضا على أن "موقف حزبها لم يتغير". وتابعت: ''نحن في المعارضة.. أينما كان هناك إخوان سنكون في المعارضة"، في إشارة إلى حركة النهضة، التي يترأسها رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

واعتبرت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر أن الندوة الصحفية المشتركة بين كتلتي "قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة"، الخميس، مثلت "فضيحة وخيانة للقوى المدنية".

وقالت إن التقارب بين قلب تونس وائتلاف الكرامة "وصمة عار في جبين قلب تونس"، مضيفة: "سنعلن موقفنا من قلب تونس بعد ما فعله".