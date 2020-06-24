ونشر بومبيو على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" تغريدة تتحدث عن حظر توريد السلاح إلى إيران مرفقة بخريطة تظهر الأخطار التي ستلحق بدول عديدة، بينها أوروبي في حال إنهاء الحظر.

وكتب بومبيو في تغريدته إنه إذا انتهى حظر الأسلحة على إيران في أكتوبر المقبل، فإنها ستكون قادر على شراء مقاتلات روسية حديثة مثل "سوخوي 30" وأخرى روسية من طراز "جي-10".

وأضاف أنه بهذه الطائرات المميتة، فإن أوروبا وآسيا ستكون في مرمى النيران الإيرانية. الولايات المتحدة لن تسمح بحدوث ذلك.

وكان الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، مهد الطريق قبل أيام لفرض أقسى عقوبات ضد إيران ووكلائها في المنطقة وإنهاء الإعفاءات التي تسمح لإيران بجني الأموال.

وقدمت لجنة الدراسات في الحزب سلسلة عقوبات مقترحة ستكون أشد ما يفرضه الكونغرس ضد إيران، وتشمل مبادرات لدفع روسيا والصين لتشديد ضغوطهما على إيران.

وقال المبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك، إن هذه الخطوات تلقى أيضا دعما من الحزب الديمقراطي.

ويتزامن مشروع القانون مع مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب، من أجل تجديد فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه على إيران وسينتهي في أكتوبر المقبل.

وذكر هوك أن واشنطن تتواصل مع العديد من الدول في مجلس الأمن وفي منطقة الشرق الأوسط لمواجهة إيران.

وذكرى دول غربية أخرى إنها تعارض رفع الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران عام 2015، بعد أسبوع من إبرام الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.