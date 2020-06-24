وأوضح المستشار نادر سعد أنه "إذا تطلب الأمر مزيدا من القيود، أو العودة عن هذه القرارات لن نتردد في ذلك".

وأضاف وفق ما نقل موقع "جريدة الشروق" نقلا عن مداخلة تلفزيونية: "عدد إصابات كورونا لم يعد المعيار الذي نخشاه، ما نخشاه أعداد الوفيات ونسبة الإصابات الحرجة"، مشيرًا إلى أن معدل الوفيات "لا يزال ثابتًا ومعقولا".

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن هناك انخفاضا في أعداد الإصابات الحرجة بالنسبة إلى الإصابات اليومية، والتي لا تتجاوز نسبتها 2.5 بالمئة.

وأعلنت مصر في وقت سابق الثلاثاء إنها ستلغي بشكل كامل حظر التجول المرتبط بانتشار فيروس كورونا، اعتبارا من السبت المقبل.

كما أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية ودور العبادة، في إطار سلسلة إجراءات تهدف إلى تخفيف الحجر الصحي.

وقال مدبولي إنه سيجري إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية بنسبة 25 بالمئة من طاقتها اعتبارا من 27 يونيو.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الثلاثاء، تسجيل 1332 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 58141 حالة، من ضمنهم 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2365 حالة وفاة.