وأوضح التلفزيون السوري أن "الضربات الإسرائيلية" كانت جنوب شرقي البلاد قرب مدينة السويداء، وفي محافظة دير الزور بشرق البلاد، على الحدود العراقية.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري قوله، إنه "في تمام الساعة 21:17 من يوم الثلاثاء، ظهرت أهداف جوية معادية قادمة من شرق وشمال شرق تدمر، وأطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في كباجب غرب دير الزور، وفي منطقة السخنة".

وأضاف: "بالتزامن مع ذلك، تم استهداف أحد مواقعنا العسكرية بالقرب من مدينة صلخد جنوب السويداء، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 4 جنود بجروح، إضافة إلى أضرار مادية".

وشنت إسرائيل عشرات الضربات خلال الشهور القليلة الماضية، على ما يشتبه بأنها أهداف إيرانية منتشرة في أنحاء سوريا.