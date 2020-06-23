وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، لـ"العين الإخبارية"، إن القوات الجوية والمدفعية استهدفت أرتالا عسكرية كانت تتحرك شرق مصراتة وغرب سرت.

وأشار إلى أن هذه الميليشيات أطلقت عدة صواريخ من طراز "غراد"، وقابلتها القوات المسلحة بالطيران ووابل من الصواريخ، مؤكدا استهداف الجيش الليبي لأي تحرك في منطقة الحظر التي فرضها، الأحد.

وكانت القيادة العامة للجيش الليبي قد حددت مناطق حظر جوي بالمنطقة، إذ قال الناطق باسم الجيش، اللواء أحمد المسماري، الأحد، إن قوات الجيش "تدافع عن كرامة وحرية واستقلال ليبيا ضد الاحتلال التركي الغاشم"، معلنا منطقة حظر طيران بطول 195 كلم، تبدأ من شرق سرت.

وأضاف المسماري، أنه تم إصدار توجيه بمنع نقل أي معلومات عسكرية عن تحركات القوات المسلحة الليبية، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع أي هدف في منطقة الحظر الجوي.

وتستهدف تركيا وميليشيات رئيس حكومة طرابلس فايز السراج، الموالية لها، مدينة سرت والجفرة وسط ليبيا، طمعا في السطو على المقدرات النفطية الليبية في المنطقة.

وعززت القيادة العامة للجيش الليبي قواتها في خط المواجهة مع المرتزقة والميليشيات، بقوات ضخمة من الصاعقة والمدفعية، في ظل غطاء جوي.

والثلاثاء، اعتمد الجيش الليبي خطة جديدة متكاملة لتأمين المنشآت النفطية، خاصة بعد تهديدات تركيا والميليشيات الليبية التابعة لها.