وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، قررت إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية، ومشيرة إلى أن الجهات المختصة ستقوم بالإعلان عن تفاصيلها والاشتراطات الصحية اللازمة لمزاولتها.

وشددت اللجنة على ضرورة تقيد الجميعِ بكافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، وأضافت أنها "تحمل كل فرد مسؤولية حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من الإصابة بوباء كوفيد-19".

ومن بين المتاجر التي يشملها القرار في عمان، المكاتب العقارية والوكالات السياحية وأعمال الصيانة والتنظيف الجاف، حيث يتعين على المتعاملين الحفاظ على التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن مترين.