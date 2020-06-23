ويشارك وفد السودان اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، لبحث التطورات بشأن ليبيا، بالإضافة إلى جلسة خاصة بشأن سد النهضة.

وقال إسماعيل: "هناك توافق بين السودان ومصر وإثيوبيا على 90 بالمئة من النقاط الخلافية بشأن سد النهضة. السودان على استعداد تام لتقريب وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر".

وشدد الوزير على "توافق السودان ومصر على مشروع القرار العربي بشأن سد النهضة بعد التنسيق التام بين البلدين"، داعيا إلى "الاستمرار في عملية التفاوض البناء والابتعاد عن التصعيد".

كما أكد إسماعيل على "حق إثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية، وحق السودان ومصر في الحفاظ على أمنهما المائي".