كما رحبت القاهرة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، بعقد اجتماع في السعودية للمضي قدما في تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعربت مصر عن ثقتها بأن "الجهود الحثيثة للسعودية الداعمة لليمن وشعبه، ستؤدي إلى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية، بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة".

وجددت القاهرة التأكيد على أن "الحل في اليمن استنادا إلى المرجعيات ذات الصلة، لا سيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216".

وأكد البيان على "دعم مصر لكافة الجهود التي تهدف لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتضمن وحدته وسلامة أراضيه وترفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق".