وقال حامد من مدينة النعمة عاصمة ولاية الحوض الشرقي، في تصريحات صحفية، إن تلك الفرق الطبية تتابع الأوضاع الصحية للمصابين بكورونا، وتوجههم إلى أماكن العلاج في عموم موريتانيا.

وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها الوكالة الموريتانية للأنباء، أن السلطات الإدارية المحلية هيأت البرنامج على الوجه المطلوب، ووفرت جميع الإجراءات الكفيلة بانطلاقة ناجحة له في وقت قياسي.

ودعا الوزير جميع الموريتانيين إلى التعاون البناء من أجل وضع حد لهذا الوباء "من خلال قيام الجميع بأدوارهم في مجال التعبئة والتوعية والالتزام بالإجراءات الوقائية".

وأكد أن جميع العراقيل المطروحة سيتم حلها على كافة المستويات حتى يتم التغلب على هذه الجائحة بأقل الخسائر.

وفي أحدث أرقام رسمية، بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في موريتانيا حتى الآن 3121 حالة، من بينها 905 حالات شفاء، و112 وفاة.