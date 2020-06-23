ووفقا للمتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية، العقيد الركن تركي المالكي، فقد تمكنت قوات التحالف من تدمير 8 طائرات مفخخة من دون طيار، أطلقتها الميليشيات الحوثية مساء الاثنين.

كما أطلقت الميليشيات الإرهابية صباح الثلاثاء 3 صواريخ باليستية من محافظة صعده باتجاه المملكة، حيث تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه مدينة نجران، وصاروخ باليستي باتجاه مدينة جيزان.

وأوضح العقيد المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية من قبل الميليشيات الحوثية، وما سبقها من محاولات لعمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، وتتعمد إيقاع الأضرار العالية بصفوف المدنيين، تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ومخالفة للأعراف والقيم السماوية والإنسانية.

وبين العقيد المالكي أن استمرار هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات المفخخة من دون طيار يؤكد نهج الميليشيات الحوثية المتطرف، واللاأخلاقي تجاه المدنيين الأبرياء.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الأبرياء، وستتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.