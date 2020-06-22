ووجه النائب رابح جدو رسالة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تساءل فيها عن الخطة التي تنوي الوزارة انتهاجها لإصلاح الخلل في النظام الصحي الجزائري.

وطالب جدو بإنشاء هيئة وطنية لتتبع ومراقبة الأخطاء الطبية بهدف مرافقة الضحايا والاستماع إليهم وتوجيههم وحمايتهم، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق الجزائرية".

كذلك دعا جدو لاستحداث "خط أخضر"، كجزء من الخطة للإصغاء إلى شكاوى المرضى المتعلقة بالأخطاء الطبية، للوقوف على أوضاعهم، وتقريب الإدارة الصحية من المريض.

وأضاف في رسالته: "رغم الميزانية الضخمة التي ترصدها الدولة سنويا لقطاع الصحة، إلا أن الواقع لا يزال مريرا والشكاوى عديدة ومستمرة تعكسها صيحات وآهات وآلام المواطنين هنا وهناك للتكفل بآلاف المرضى من ضحايا الأخطاء الطبية نتيجة الإهمال أو عدم التركيز أو قلة الوسائل والإمكانيات أو التشخيص الخطأ أو حقن المريض بدم ملوث أو بسبب جرعات زائدة من التخدير".

وتابع: "هناك غياب تام لتقارير رسمية سنوية تكشف الأعداد الحقيقية لضحايا الأخطاء الطبية من موتى وأصحاب العاهات والمصابين بعجز والذين يجدون أنفسهم في آخر المطاف عاجزين عن إثبات الخطأ الطبي وتقدير درجة الضرر ومعرفة المتسببين في الخطأ لتحديد المسؤوليات".

واختتم رسالته قائلا: "ما زاد الطين بلة غياب تأمين إلزامي ضد الأخطاء الطبية بالنسبة لكافة ممارسي الصحة من دون استثناء بالإضافة إلى تواطؤ وتستر بعض الجهات في القطاع عن هذه الجرائم لأسباب مجهولة".