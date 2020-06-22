وكانت الحكومة قالت في وقت سابق، الأحد، إنها ستخفف المزيد من إجراءات العزل العام المفروضة على قطاع الخدمات والسفر الداخلي اعتبارا من 24 يونيو.

وأضافت أنها ستسمح باستئناف السفر بين المدن بما في ذلك رحلات الطيران والسكك الحديدية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات المغربية تخفيف عدد من القيود التي جرى فرضها في وقت سابق، لأجل كبح انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكشف بيان مشترك بين وزارات الداخلية والصحة والصناعة، عددا من التدابير في المرحلة الثانية من تخفيف الحجر الصحي، اعتبارا من 24 يونيو الجاري.

وبموجب الإجراءات الجديدة، سيسمح للمقاهي والمطاعم باستقبال الزبائن، لكن شريطة عدم تجاوز 50 في المئة من الطاقة الاستيعابية.

فضلا عن ذلك، تم السماح باستئناف الأنشطة التجاربة في كافة المراكز والمجمعات، مع ضرورة الالتزام بشروط محددة.

وأشار البيان إلى إعادة فتح محلات الترفيه والراحة، كالقاعات الرياضية والحمامات، مع عدم تجاوز نسبة 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، بجانب استئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي البصري والسينمائي.

وتم الإعلان عن استئناف النقل العام بين المدن، سواء على الطرق أو في القطارات، وفق شروط محددة. وسيتم استئناف الرحلات الجوية الداخلية وفق شروط محددة.