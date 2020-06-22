وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "جنديا جرح خلال مواجهات في منطقة عملية مخلب النمر" وقضى لاحقا في المستشفى.

ولم تحدّد الوزارة موقع المواجهة، في حين أن الجندي هو الثاني الذي يقتل بعد مصرع جندي أول الجمعة.

وتشنّ القوات التركية باستمرار عمليات تستهدف مخابئ حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي تركيا وقواعده الخلفية في العراق.

ويخوض الحزب تمردا ضد الدولة التركية منذ 1984، وتصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.

في هذا الوقت، قتل 5 مدنيين في غارات جوية تركية شمال العراق، وفق ما أفاد مسؤولون محليون، الجمعة، وتقدمت بغداد باحتجاج رسمي.