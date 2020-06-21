وأورد حساب الإذاعة الجزائرية، في تغريدة على "تويتر"، أن الضابط الذي قتل في عملية نصب كمين بالناحية العسكرية الأولى هو العريف المتعاقد، زنادة مصطفى.

ويأتي مقتل الضابط، فيما أكد قائد الجيش الجزائري، اللواء السعيد شنقريحة، في وقت سابق، عزم الجيش الجزائري على مكافحة الإرهاب، وتعقب المجرمين عبر كامل التراب الوطني حفاظا على أمن واستقرار البلاد".

وفي فبراير الماضي، أعلن الجيش الجزائري، مقتل أحد جنوده في هجوم انتحاري استهدف ثكنة للجيش، جنوبي البلاد، في منطقة الحدود مع مالي.

ويشكل نشاط جماعات إرهابية، شمالي مالي، أي على مقربة من الحدود الجزائرية، مصدر قلق أمني للجزائر التي تؤكد أنها تقوم بجهد كبير في محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل.