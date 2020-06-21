وأكد السيسي أن صبر مصر طيلة الفترة الماضية لم يكن ضعفا، مؤكدا في الوقت ذاته، استعداد مصر لتدريب شباب القبائل الليبية على القتال وتسليحهم من أجل الزود عن ليبيا ضد العصابات الإرهابية.

وأعرب المشاركون في الهاشتاغ "#الجيش_المصري" عن دعمهم الكامل لمصر ولقيادتها السياسية، معبرين عن اطمئنانهم وثقتهم الكاملة في الجيش وقدرته على التعامل مع الأزمة الراهنة.

كما تصدر هاشتاغ "#امن_مصر_امن_السعوديه" تريند "تويتر"، في المملكة العربية السعودية، وشارك فيه عدد من المصريين والشباب العربي.

وفي الجزائر، تصدر هاشتاغ "#تحيا_مصروعاش_السيسي" تريند "تويتر" في الجزائر.

من جانبها، أعلنت عدد من الدول عربية والعالمية، ليل السبت الأحد، تأييدها لبيان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بشأن ليبيا.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمنها وتعبر عن تأييدها لحق مصر في حماية حدودها الغربية من الإرهاب.

كما أعربت دولة الإمارات عن تضامنها ووقوفها إلى جانب مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات المقلقة في ليبيا.

وأكدت مملكة البحرين عن تضامنها مع مصر وحقها المشروع في الدفاع عن أمنها القومي والأمن القومي العربي

وفي السياق، ذكرت الخارجية الأميركية أن بيان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يؤكد أهمية أن تعمل ليبيا وجيرانها وكل الجهات الخارجية الفاعلة معا لتعزيز وقف إطلاق النار عند خط المواجهة الحالي في سرت والجفرة لتجنب التصعيد إلى صراع أكبر.