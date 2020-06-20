وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، إن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا وصل حتى السبت، إلى 14 ألفا و327 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس، تتواجد بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء، أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بـكوفيد-19 حتى السبت، إلى 53 ألفا و758 إصابة، من بينهم 14 ألفا و327 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2106 حالات وفاة.