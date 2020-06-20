وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، إنه "بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وإمكانية العودة إلى الأوضاع الطبيعية مع اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام الكامل بالتدابير الوقائية، تم اتخاذ مجموعة من القرارات".

والقرارات التي أعلنتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، هي:

- رفع منع التجول بشكل كامل ابتداء من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد الموافق 21 يونيو، في جميع مناطق ومدن المملكة، والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وفي هذا الإطار، شددت الداخلية السعودية على وجوب مراعاة مجموعة من القواعد مع رفع منع التجول، تشمل التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة لجميع الأنشطة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة أو تغطية الأنف والفم من الجميع، وعدم تجاوز التجمعات البشرية 50 شخصا كحد أقصى، على أن تخضع جميع هذه الإجراءات للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة.

- استمرار تعليق العمرة والزيارة، على أن تتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية.

- استمرار تعليق الرحلات الدولية، وكذلك الدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية، حتى إشعار آخر.

- التأكيد على إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات، المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار وباء "كوفيد 19".

وشدد المصدر المسؤول على ضرورة "استشعار المسؤولية من قبل جميع المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة"، وفق "واس".

كما حث المصدر الجميع على ضرورة تحميل تطبيقي "توكلنا" و"تباعد"، لأهميتهما البالغة في مواجهة هذا الوباء و للحصول على الإرشادات الصحية والتوجيهات والمستجدات، بخصوص فيروس كورونا.