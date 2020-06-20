وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن العقيد عامر السرطاوي في بيان، إن "فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت صباحا مع حريق نشب في 6 خيم داخل إحدى المزارع الواقعة على طريق المطار (جنوب عمان)".

وأوضح أنه "نتج عن الحريق وفاة 4 أطفال أشقاء يحملون الجنسية السورية، تبلغ أعمارهم عام و3 و8 و10 أعوام إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم".

وأضاف أن "فرق الإطفاء أخمدت الحريق، في حين عملت فرق الإسعاف على نقل الوفيات إلى مستشفى البشير الحكومي (في عمان)".

وبحسب المتحدث، فإنه "تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق".

ويشكل العمال الأجانب، ولاسيما اللاجئون السوريون، جزءا كبيرا من القوى العاملة في قطاع الزراعة في الأردن، ويقيم الكثير منهم في خيم عشوائية لا تتوفر فيها شروط السلامة.

من جهته، قال محمد الحواري المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنه "من المحزن وقوع مثل هذه الحوادث التي تزهق أرواح بريئة حيث إن اللاجئين فروا للنجاة بأرواحهم".

وأكد الحواري إن "المفوضية على اتصال بعائلات الضحايا لتقديم المساعدة اللازمة في هذا المصاب"، بحسب وكالة "فرانس برس".

ويؤوي الأردن نحو 650 الف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ مارس 2011، يضاف إليهم، بحسب الحكومة، نحو 700 ألف دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.

وتسببت الحرب في سوريا، التي دخلت عامها العاشر، بأكبر مأساة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية وفق الأمم المتحدة، مع نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.