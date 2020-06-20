وفرض الحجر منذ مارس في إطار إجراءات التصدي لجائحة كوفيد-19.

وقال بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة إن "السلطات العمومية قررت إعادة تصنيف جميع العمالات والأقاليم ضمن منطقة التخفيف رقم 1، باستثناء عمالات وأقاليم طنجة وأصيلة ومراكش والعرائش والقنيطرة، ابتداء من 24 يونيو الجاري، عند منتصف الليل".

ويقضي الدخول إلى منطقة التخفيف 1 بإلغاء القيود المفروضة على التنقل في مدن كبرى ومحيطها كالعاصمة الرباط والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء وفاس ومكناس (وسط)، وهي القيود التي كانت رفعت الأسبوع الماضي عن معظم المدن المتوسطة والصغرى والقرى، بحسب ما نقلت "رويترز".

ويتيح هذا التخفيف أيضا إمكانية التنزه في الحدائق والساحات العامة وممارسة الرياضات الفردية بالهواء الطلق، وكذلك الإفادة من خدمات الحلاقة والتجميل، دون إقامة أعراس أو أي تجمعات عائلية أو عامة.

واستثنيت مدن طنجة وأصيلة والعرائش (شمال) والقنيطرة (غرب) والعاصمة السياحية مراكش (جنوب) من إجراءات التخفيف، حيث يظل التنقل ممنوعا إلا في حالات محددة أبرزها التوجه للعمل.

كما تظل حال الطوارئ الصحية مفروضة في كل أرجاء البلاد حتى 10 يوليو، مع إلزامية ارتداء الكمامات الواقية تحت طائلة عقوبات للمخالفين.

ولم يُعلن بعد أي موعد لإعادة فتح الحدود المغلقة منذ منتصف مارس.

وسجل المغرب، الجمعة، 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الوباء بالمملكة في مطلع مارس، معظمها في معمل قرب القنيطرة غير بعيد عن العرائش (غرب).

وتقرر الجمعة "إغلاق المنافذ المؤدية" للمناطق المعنية بهذه البؤرة بحسب بيان لوزارة الداخلية ليل الجمعة.

وبلغ إجمالي المصابين 9613 شخصا توفي منهم 213، بينما تصل نسبة الشفاء بينهم إلى 84.5 بالمئة.

ونبهت وزارة الصحة إلى ضرورة احترام الإجراءات الوقائية في أماكن العمل. كما سبق للسلطات أن أعلنت إجراء اختبارات واسعة النطاق على مستوى الفضاءات المهنية، مشجعة على استئناف الأنشطة الاقتصادية.