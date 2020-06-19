وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، خالد مجاهد، إن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا وصل حتى الجمعة، إلى 13928 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 1774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 79 حالة جديدة.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس، تتواجد بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء، أقل معدلات إصابات بالفيروس.

ووصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بـكوفيد-19 حتى الجمعة، إلى 52 ألفا و211 حالة، من بينهم 13 ألفا و928 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 2017 حالة وفاة.