وأعلن قيادي في التنظيم عُرّف عنه باسم أبو عبد الإله أحمد في التسجيل الصوتي، مقتل دروكدال، متوعدا بـ"مواصلة القتال ضد القوات الفرنسية وقادة دول المنطقة".

واعلنت فرنسا الجمعة أن قواتها تمكنت من قتل دروكدال في شمال مالي، قرب الحدود مع الجزائر.

وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي إن "عبد المالك دروكدال، عضو اللجنة التوجيهية لتنظيم القاعدة، كان يقود كل مجموعات القاعدة في شمال إفريقيا وقطاع الساحل، بما في ذلك جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، إحدى الجماعات الإرهابية الرئيسية الناشطة في الساحل"، التي يقودها المالي إياد أغ غالي.

وذكرت مصادر قريبة من الملف لـ"فرانس برس" أن الزعيم الذي كان يرعى العديد من الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، قتل الخميس في تل خندق بشمال غرب مدينة تساليت المالية.

وكانت تنظيمات متطرفة عدة تنشط في منطقة الساحل واتحدت في 2017 في "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، أعلنت في وقت سابق مبايعتها لدروكدال.

وأوضحت الولايات المتحدة أنها قدمت المعلومات الاستخبارية التي ساعدت في ترصد دروكدال.

وتضاعف قوة برخان الفرنسية لمكافحة المتطرفين التي تضم أكثر من 5 آلاف عسكري، في الأشهر الأخيرة عملياتها في منطقة الساحل، في محاولة لوقف دوامة العنف التي ترافقت مع نزاعات بين المجموعات السكانية في المنطقة، وأسفرت عن سقوط 4 آلاف قتيل في مالي والنيجر وبوركينا فاسو العام الماضي.