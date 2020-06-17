الخرطوم - سكاي نيوز عربية

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، يوم الأربعاء، تمديد حظر التجوال في العاصمة الخرطوم والمدن الأخرى المشمولة حتى التاسع والعشرين من يونيو الجاري، مع فترة سماح بالحركة داخل الأحياء بين السادسة صباحا والثالثة ظهرا.