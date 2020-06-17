وأشارت في مؤتمر صحفي إلى خروج 401 من المتعافيين من الفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيا.

وذكرت الوزيرة أنه تم فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على حياة المواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية بجميع المرضى.

وأوضحت أن أصحاب الأمراض المزمنة (ضغط وقلب وسكر) وأصحاب الأمراض الصدرية والسيدات الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولفتت إلى أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد هي (القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم)، أما المحافظات الأقل في نسب الإصابة هي (مرسى مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر).

وأضافت الوزيرة أن مصر تحتل المرتبة الأقل بين دول العالم بالنسبة لعدد الوفيات، مشيرة إلى نسب الوفاة الأعلى لمصر كانت لمرضى الأورام والجهاز الهضمي والقلب والكبد والكلى)، مشيرة إلى أن نسب الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد في الرجال أعلى من السيدات لتصل إلى 55 بالمئة من الرجال مقارنة بـ 45 بالمئة من السيدات.

وذكرت أن 80 بالمئة من الإصابات تتراوح أعمارهم بين 30 لـ60 عاما، و20 بالمئة من الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 60 عاما، وبذلك تصبح الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 عاما هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتبلغ نسبة الوفيات 60 بالمئة من المواطنين فوق سن الـ 60 عاما، ونسبة الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 70 عاما 7 بالمئة فقط.