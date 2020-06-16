ودعا مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى الحرص على حماية مواقع هذه المقابر من العبث، لحين التعرف علي هوية الضحايا، وأسباب الوفاة وإعادة جثامينهم إلى ذويهم.

وأعربت الجامعة عن إدانتها لواقعة احتجاز وسوء معاملة عدد من المواطنين المصريين في ترهونة، وفقا لما أظهره مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

وحذرت الجامعة من خطورة تكرار أعمال القتل الانتقامية على النسيج المجتمعي الليبي وعلى فرص نجاح المسار السياسي وجهود وقف إطلاق النار.

ونبهت جامعة الدول العربية إلى عدم مشروعية أساليب احتجاز وإهانة وتعذيب المدنيين سواء كانوا من الليبيين أو من جنسيات غير ليبية كوسيلة لإيصال رسائل سياسية.