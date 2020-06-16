وكان تبون تلقى، في شهر مايو الماضي، اتصالا هاتفيا من زروال، أبلغه فيها تهانيه بحلول عيد الفطر، وعبر له عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة تفشي جائحة كورونا، ووعده بزيارة عندما تسمح له الظروف بالتنقل إلى العاصمة.

وجاء في بيان الرئاسة "تشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، باستقبال الرئيس الأسبق والمجاهد السيد اليمين زروال الذي أبى إلا أن يقوم بزيارة ودية للسيد رئيس الجمهورية، نظرا للروابط القديمة والقوية جدا بينهما، كلها مودة واحترام متبادل".

وتولى زروال حكم البلاد بين عامي 1995 و1999، ومنذ تقاعده وهو يعيش في منزله بولاية باتنة (شمال شرق).

وأكد زروال أنه التمس من رئيس الجمهورية "الإرادة القوية والصلبة في بناء دولة جديدة حلم الشهداء الأبرار".

وقال الرئيس الأسبق، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عقب استقبال تبون له: "من الطبيعي أن أقوم بهذه الزيارة لسيادة الرئيس لأنني التمست منه منذ حملته الانتخابية إلى اليوم الإرادة القوية والصلبة في بناء دولة جديدة".

وأضاف "أنا كمواطن اعتز كل يوم أكثر فأكثر بانتمائي لهذا الشعب العظيم".

يشار إلى أن زروال كان قد غادر القصر الرئاسي منذ تسليمه مقاليد السلطة إلى الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عام 1999.