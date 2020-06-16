والحصيلة هي أعلى معدل إصابات ووفيات يومي يتم تسجيله في مصر منذ بدء تفشي الفيروس في مارس.

وكانت مصر سجلت أمس الأحد 1618 حالة إصابة جديدة إضافة إلى 91 حالة وفاة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إجمالي الإصابات حتى اليوم الاثنين هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

أما عدد الوفيات الإجمالي، فقد بلغ حتى اليوم الاثنين، 1672 حالة وفاة.