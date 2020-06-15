وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث "أنه سيتم لهذا الغرض الإعلان لاحقا عن قائمة الوجهات المسموح السفر إليها والفئات المصرح لها بالسفر إلى جانب الإجراءات التي يتوجب التقيد بها قبل وأثناء وبعد العودة من السفر بالنسبة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين".

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي في ضوء التطورات والمؤشرات الإيجابية التي كشفت عنها عملية التقييم المستمرة من قبل الجهات المختصة على صعيد مواجهة فيروس كورونا والتي برهنت على نجاح ملحوظ للإجراءات والتدابير المتخذة من قبل دولة الإمارات في هذا الصدد.

وكانت الإمارات أعلنت، الاثنين، تسجيل 667 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، وهو ضعف عدد الإصابات المسجلة التي بلغت 342 إصابة، في تطور إيجابي ملحوظ.

وذكرت وكالة "وام"، أنه تم إجراء أكثر من 27 ألف فحص في الإمارات، والكشف عن 342 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19"، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 42 ألفا و636 حالة.

وفيما يتعلق بحالات الشفاء، فقد وصل إجمالي عدد المتعافين من كورونا في الإمارات، إلى 28 ألفا و129 شخصا.