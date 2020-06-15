ووفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات، الاثنين، فإنه تقرر تمديد حظر التنقل بين مدن إمارة أبوظبي (أبوظبي والعين والظفرة) ومن وإلى الإمارة لمدة أسبوع اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

ويشمل حظر التنقل جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص الموظفون في القطاعات الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات وحركة نقل البضائع الضرورية.

ويسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم تبعا لأوقات برنامج التعقيم الوطني.

ويأتي التمديد مع استمرار توسعة حملة المسح الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، واستكمالا لسلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليل المخالطة، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع.