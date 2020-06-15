وكان قد انتشر مقطع فيديو التقط حديثا، يظهر اعتقال العشرات من العمال المصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس بعد دخولها إلى المدينة الليبية.

وخلال اجتماع للجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري، تقدم النائب مهدي العمدة بطلب إحاطة بشأن مصير العمال المصريين في ليبيا، بعد تداول الفيديو.

وردت وزيرة الهجرة المصرية بالقول: "أكيد الفيديو مش هيعدي على خير، والدولة المصرية لا تسمح بالاعتداء على المصريين في الخارج"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وتابعت: "إن الدولة المصرية لا تصمت إزاء أي اعتداء على المصريين في الخارج، وإنما تتخذ موقفا عمليا وترد وتحمي المصريين.. لا أتحدث بمنطق الشعارات، لأن الدولة تترجم كلامها لأفعال".

وشددت على أن مصر "لا تدخر جهدا في حماية الأبناء"، مضيفة: "الدولة لا تصمت عندما يتعلق الأمر بحماية المصري في الخارج أو كرامته".

وذكّرت مكرم بموقف مصر تجاه الجريمة التي ارتكبها تنظيم داعش بحق مصريين في ليبيا، قائلة: "لقد ردت الدولة بضربة جوية على موقع العناصر الإرهابية، ووجهت ضربات لأهداف تابعة لهذه العناصر الإجرامية في ليبيا".