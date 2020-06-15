وأوضحت موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، أن "نواب حركة النهضة (الإخوانية) يتنقلون بين السجون للتواصل مع إرهابيين، ووعدوهم بتحسين أحوالهم".

ويواجه تنظيم الإخوان ضغوطا شعبية وسياسية في تونس، خصوصا مع الكشف في الآونة الأخيرة، عن تهديدات لمسؤولين تونسيين، من بينهم موسي، بالتصفية والاغتيال.

وكشفت موسي، أن حزبها يمتلك معلومات عن "تواصل أفراد من الإخوان، مع إرهابيين في السجون" التونسية، مشيرة إلى أن الجماعة تعهدت بتحسين ظروف اعتقالهم.

ودعت موسي وزارة العدل التونسية إلى التحقيق في "نشاطات نواب من حركة النهضة وعلاقاتهم مع الإرهابيين"، وجددت المطالبة بسحب "الثقة من زعيم حركة النهضة"، رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وأكدت موسي أن " التونسيين يعيشون وضعا صعبا بسبب سياسة الحكومة"، وأشارت إلى أن هناك "فسادا يضرب وزارة العدل التي تسيطر عليها حركة النهضة" الإخوانية.

ودعت موسي وزارة العدل في تونس إلى "إجراء تحقيقات شفافة في أنشطة حركة النهضة"، وحثت التوانسة على "مواجهة النهضة بشجاعة".