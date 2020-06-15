وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، إن "هذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكا صارخا للسيادة العراقية".

وأضافت "وعليه يجب إيقاف هذه الانتهاكات احتراما والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين".

ودعت قيادة العمليات إلى "عدم تكرارها"، مشيرة إلى أن "العراق على أتم الاستعداد للتعاون بين البلدين وضبط الأوضاع الامنية على الحدود المشتركة".

وكانت مقاتلات حربية تركية شنت غارات عنيفة على مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق، بعد منتصف ليل الأحد، حسبما أورد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وأفاد مراسلنا في إقليم كردستان العراق أن الغارات استهدف مواقع لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، في جبال قنديل ضمن المثلث الحدودي بين العراق وإيران وتركيا.

وطالت الغارات جبال سنجار غربي محافظة نينوى، وكذلك منطقة مخمور الواقعة في منتصف المسافة بين مدينتي أربيل والموصل.

ولم يعلن حزب العمال حتى الآن عن حصيلة الخسائر الناجمة عن الغارات، كما لم يصدر أي تعليق من سلطات إقليم كردستان العراق.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق إطلاق عملية عسكرية بالطائرات المقاتلة، لتدمير "جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم" حسب وصفها، لكنها لم تقدم تفاصيل.