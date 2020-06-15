وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في وقت سابق إطلاق عملية عسكرية بالطائرات المقاتلة، لتدمير "جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم" حسب وصفها، لكنها لم تقدم تفاصيل.

وأفاد مراسلنا في إقليم كردستان العراق أن الغارات استهدف مواقع لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، في جبال قنديل ضمن المثلث الحدودي بين العراق وإيران وتركيا.

وطالت الغارات جبال سنجار غربي محافظة نينوى، وكذلك منطقة مخمور الواقعة في منتصف المسافة بين مدينتي أربيل والموصل.

ولم يعلن حزب العمال حتى الآن عن حصيلة الخسائر الناجمة عن الغارات، كما لم يصدر أي تعليق من سلطات إقليم كردستان العراق.

وتسببت الغارات التركية مرارا بتوتير العلاقات بين أنقرة وبغداد، ووصفتها العراق في مناسبات سابقة بـ"الانتهاك الصارخ".

وكانت أنقرة أعلنت الصيف الماضي شن ما قالت إنها أوسع عملية جوية ضد مواقع الحزب الكردستاني، بعيد اغتيال نائب القنصل التركي في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.

وتستهدف تركيا بشكل متكرر حزب العمال الكردستاني، سواء في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية، أو في قاعدتهم شمالي العراق، خاصة بعد انهيار عملية السلام بين الجانبين عام 2015.

وغالبا ما العمليات التركية عبر قصف جوي، لكن الأمر يتطور في بعض الأحيان إلى عمليات برية.

وأوقع النزاع بين تركيا ومقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي يطالب بالحكم الذاتي في مناطق الأكراد بالبلاد، أكثر من 40 ألف قتيل منذ اندلاعه عام 1984.