وقال ناشطون بالاحتجاجات الشعبية في طرابلس لسكاي نيوز عربية: إن من يقوم بهذه الأعمال "مجموعات منفصلة عن المجموعات المشاركة في المسيرات والاحتجاجات اليوم الأحد".

وتظهر لقطات فيديو قيام مجموعة من الشبان على دراجات نارية بتحطيم بعض المحال التجارية في المدينة، وسط حال من الفوضى.

ووصف بعض الناشطين الوضع في المدينة بـ"الدقيق".

وبدوره قال رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي عبر تويتر إن "‏ما يحدث في طرابلس من تعدّ على الأملاك العامة والخاصة أمر خطير جدا ويقتضي من الجيش والقوى الأمنية الحزم والتشدد إلى اقصى الحدود في ضبط هذه المجموعات، التي تعبث بأمن المدينة وتروّع أهلنا وتعتدي على أرزاق الناس"، وفق تعبيره.

ولفت ميقاتي إلى أنه سيصدر موقفا موحدا من التطورات، بعد التشاور مع القيادات في المدينة.

وشهدت طرابلس مساء الأحد احتجاجات في ساحة النور وسط المدينة، رفعت خلالها شعارات ضد السياسات المالية وسياسات الحكومة.

واكد الناشطون على سلمية تحركاتهم، وسط انتشار أمني في محيط ساحة النور، فيما جال العشرات في مسيرات على منازل السياسيين في المدينة منددين بأدائهم.

وعاد لبنانيون للتظاهر، قبل أيام، في وسط بيروت ومدن أخرى، احتجاجا على أداء المسؤولين في مواجهة الانهيار الاقتصادي، وتعبيرا عن الغضب إزاء الطبقة السياسية.