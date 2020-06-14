وقال المتحدث الرسمي باسم سلطة الطيران المدني في السودان، عبد الحافظ عبد الرحيم: "تم تمديد إغلاق المطارات حتى يوم 28 يونيو"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأشار عبد الرحيم إلى استثناء الشحن الجوي للبضائع والمساعدات الإنسانية، ورحلات الشركات العاملة في حقول النفط، وإجلاء الرعايا الأجانب من هذا القرار.

وكان السودان قد أغلق مطاراته في 16 أبريل الماضي لمدة شهر، ثم مدد الإغلاق في 16 مايو حتى نهاية الشهر نفسه، قبل أن يمدده مجددا حتى 14 يونيو الجاري.

وسجل السودان حتى الآن 7007 إصابات بفيروس كورونا المستجد، من بينها 447 وفاة.