وتشمل هذه المساعدات، إلى جانب الكمامات الواقية، 75 ألف علبة من عقار كلوروكين الذي يستعمل في المغرب لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى سترات طبية وأغطية للرأس و30 ألف ليتر من المطهرات الكحولية، وفق المصدر المذكور.

والمساعدات موجهة إلى 15 بلدا في أفريقيا جنوب الصحراء. وكثف المغرب خلال السنوات الأخيرة استثماراته ومبادراته الدبلوماسية إزاء بلدان القارة.

وأشار البيان إلى أن جميع المعدات الواقية التي تتضمنها هذه المساعدات الطبية مغربية الصنع و"تتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية".

وكانت المملكة فرضت مطلع أبريل وضع الكمامات الواقية على الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خلال فترة الطوارئ الصحية، التي تستمر حتى 10 يوليو.

وهي مصنعة محليا وتباع بسعر مخفض مدعوم من صندوق خاص أنشئ لمواجهة تداعيات الجائحة.