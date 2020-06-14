كما أمرت المحكمة بالسجن المؤبد للإرهابي يحيى موسى، و7 آخرين، في قضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من حراسه.

ووجهت النيابة العامة المصرية إلى 5 من المدانين، تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وفق ما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" في العاصمة المصرية القاهرة.

كما وجهت للمتهمين معتز مصطفى وأحمد عبد المجيد، تهمة قتل رجلي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وقالت لائحة الاتهام إن المتهمين بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته، وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة.